Geduld und Genauigkeit: Darauf kommt es beim Testen an. Das zumindest sagt Susanne Roth. Einen Tag lang machte sich die BNN-Mitarbeiterin als Testhelferin im Altenpflegeheim Albert-Stehlin-Haus nützlich.

Verdammt, können zwei Minuten lang sein. Ich rühre und rühre und rühre. Und schaue auf die Uhr. Und schaue nochmal auf die Uhr. Und schaue wieder auf die Uhr. Dann endlich kann das Stäbchen raus aus dem Röhrchen, Deckel drauf und ran ans Test-Kit, das auf dem Tresen bereits wartet.

Zwei, drei Tropfen der Flüssigkeit fallen auf ein Kissen unter einer runden Öffnung. Und dann geht es wieder los: Auf die Uhr schauen. Wieder auf die Uhr schauen. Dieses Mal dauert das Spiel 15 Minuten, eine halbe Ewigkeit wie es scheint.

Eines lernt man also als Testhelferin der Caritas beim ersten Einsatz im Foyer des Altenpflegeheims Albert-Stehlin-Haus im Norden Pforzheims: Geduld. Und akribische Genauigkeit. „No net hudla!“ würde der Schwabe sagen. Übersetzt: Immer schön langsam mit den jungen Pferden. Es ist auch eine riesige Verantwortung, die man angesichts der näher rückenden Mutationen des Coronavirus übernimmt.

Dass „hudla“ auch aus einem anderen Grund nicht gerade das Gebot der Stunde ist, darauf kommt man ohnehin schnell in dieser Montur. Schwitzhütte lässt grüßen. Eingepackt bin ich wie eine Mettwurst im Supermarkt: Haarnetz, drei Paar Gummihandschuhe übereinander (das dritte Paar zum Wechseln nach jedem Getesteten), Plastik-Mantel, „Taucherbrille“ und nicht zu vergessen: die FFP2-Maske.

Test ist 48 Stunden gültig

Beim ersten Termin am Samstag assistiert mir in der ersten halben Stunde noch die nette Azubine Talitha. Nur ruhig Blut. Alles schön bereitstellen, immer schön die Namen auf einen Zettel schreiben und zum passenden Kit dazu legen. Die „Testlinge“ bekommen nach dem Ausfüllen von drei Formularen eines mit ihrem Ergebnis mit.

Das ist 48 Stunden gültig, wer einen Besuch bei einem betagten Bewohner des Heimes machen will kann also am nächsten Tag theoretisch durchmarschieren. Ohne den Mund auf zu machen. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn hier wird der Rachenabstrich favorisiert.

Gut so, dann sieht man wenigstens, wo man hin muss mit dem Teststab – in den hinteren Rachenraum, das Zäpfchen einmal links, einmal rechts liegen lassend bei der Drehung mit der wattebewehrten Spitze. Gelernt habe ich bei einer sehr professionellen DRK-Schulung den Nasenabstrich. (Richtung Ohr geht der übrigens). Rachen ist mir lieber, da sehe ich, wo ich hin muss. Wenn nicht die Zunge im Weg ist. Dafür liegen Holz-Spatel bereit.

Hemmung überwinden

Und dann kommt der erste Besucher. Nicht nachdenken. Einfach tun und die Hemmung überwinden, bei einer fremden Person einen Gegenstand einzuführen. Konzentration, nach wenigen Sekunden ist es erledigt. Zum Glück ist die Besucherin schon Test-erfahren, sie hat es mir wirklich leicht gemacht. Und kann wenig später mit einem negativen Bescheid das Heim betreten.

Dann kommt eine junge Familie – mit zwei Kindern. Oh je, was müssen die Kleinen wohl denken angesichts einer nach Alien aussehenden Gestalt am Eingang? Obwohl meine Augen hinter zwei Brillen stecken und das freundliche Lächeln nicht zu sehen ist versuche ich, mit den Kindern als „lustige Tante“ Kontakt aufzunehmen. Funktioniert. Beim Rausgehen hat mir das Mädchen noch einiges über ihren mitgeführten Teddybären zu erzählen.

Bald ist der Abstrich Routine

Inzwischen nehme ich schon routiniert die Abstriche ab, nur einmal brauche ich den Spatel. Der Altenheimbewohner im Rollstuhl, der das Treiben am Eingang spannend findet, wird von mir zum Uhren-Ablese-Assistenten befördert.

Obwohl ich mich höchstens verbal einbringen kann und auf Gestik und Mimik verzichten muss, habe ich bereits nach dem ersten Dienst das Gefühl, dazuzugehören. Zuvor getestete Besucher winken mir bei der Abfahrt mit dem Rad nach, Bewohner und Mitarbeiter geben ein „Bis bald“ mit. Verschwitzt, nach frischer Luft gierend, aber auch mit dem Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben, fahre ich nach Hause.

Nicht zuletzt auch mit einer Ahnung, wie schlimm ein Lockdown für die Bewohner und die Besucher im Altenheim gewesen sein muss. Denn große Dankbarkeit und Freude über offenen Türen ist zu spüren. Dafür machen die Menschen gerne den Mund auf und warten 15 Minuten.