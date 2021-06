Im Garten von Wolfgang Reiß und seiner Frau klettert die Pflanze mit den zarten Blüten sieben Meter in die Höhe. Sie zählt zu den größten ihrer Art in der Umgebung und wird nur alle zwei Jahre gedüngt.

Wolfgang Reiß ist sich sicher, ein Superlativ zu beherbergen: Die größte Rose Pforzheims. Dabei zählt nicht der Durchmesser der Blüte. Gemeint ist vielmehr die Länge der Ranken, die im Garten des früheren Lehrers und Hohenwarter Schulleiters bereits auf etwa sieben Meter Höhe gewachsen sind.

Das Geheimnis des Größenwachstums ist gleich gelüftet, wenn man das beeindruckende Gewächs in Augenschein nimmt: Die Kletterrose aus der Gattung der Rambler bedient sich als Kletterhilfe eines Birnbaums. Der stand schon da, als Reiß 1990 das Grundstück in Huchenfeld erwarb und baute. „Meine Frau hat vor 25 Jahren die Rose als kleinen Strauch geschenkt bekommen“, erinnert sich Reiß.

Was aus dem anfangs 50 Zentimeter hohen Gewächs geworden ist, lässt sich jetzt bewundern, wo die Rose im Birnbaum voller Blüten ist und atemberaubend duftet.

Wer Dornröschen-Stimmung im Garten liebt, liebt Ramblerrosen: Über und über mit zarten, meist pastellfarbenen Sommerblüten besetzt, erklimmen sie in Windeseile Mauern, Lauben oder ganze Bäume. Ramblerrosen gehören zu den jüngeren Rosenklassen, denn sie werden „erst“ seit rund 200 Jahren gezüchtet.

Das englische Wort „to ramble“ heißt so viel wie umherwandern und charakterisiert ganz hervorragend die blühfreudigen Kletterrosen, die mit ihren meterlangen, flexiblen Trieben emporsteigen an Wänden oder Bäumen. „Die Blüten kommen immer wieder und halten sich bis in den Herbst hinein“, erzählt Reiß, der mit 70 Jahren und im Ruhestand seinen Garten genießt.

Der ist auch Lieblingsaufenthaltsort für die große Familie und für Gäste, die den Rosenbaum bewundern. „Die sind alle begeistert von dem Duft und dem Anblick“, freut sich auch Reiß über die Wirkung der Pflanze.

Rosenpflanze von Wolfgang Reiß ist anspruchslos

Vier dicke Stränge der Rose ziehen direkt neben dem Stamm des Birnbaums nach oben und verzweigen sich in dessen Ästen. Schneiden will Reiß die Ranken nicht. „Nur wenn die Rosen mich mal am Kopf kratzen, kommt etwas weg.“ Oder auch, wenn die Ranken sich zu weit aufs Nachbargrundstück wagen, kommt die Rebschere zum Einsatz.

Ansonsten bremst ihn seine Frau, die möglichst auf keine der Blüten verzichten will: „Du schneidest zu viel ab“, wird Reiß von Ehefrau Elisabeth notfalls aufgehalten. Hat er einen besonderen Dünger, der das Höhenwachstum befördert? Nein, sagt Reiß. Die Pflanze sei ziemlich anspruchslos. Allein zweimal im Jahr schüttet er etwas Flüssigdünger an die Wurzeln. Dass die Rose dennoch so großartig wächst, ist wohl ein Resultat des Bedürfnisses nach Licht.

Auf die Früchte des Baumes legt Reiß es wenig an: „Das sind ungenießbare Mostbirnen.“ Aber der Baum ist ja dann doch für etwas gut: er verhilft der Königin der Blumen, sich ins rechte Licht zu rücken. Ins Haus und in die Vase kommen die Ramblerrosen im Frühjahr aber nicht. Dort finden zunächst die Pfingstrosen aus dem eigenen Garten ihren Platz.