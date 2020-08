Von „deutschen Diamanten” bis Völkerschauen - wie der Kolonialismus Pforzheim prägte

Werbung mit rassistischen Motiven, Diamanten aus „Deutschland” und Notpakete während der Inflation. Für die Pforzheimer Gesellschaft vor 100 Jahren bedeuteten die Kolonien weit mehr als nur nationales Prestige in Übersee, wie ein Blick ins Archiv offenbart.

Muskulös ist der Mann, der die goldene Kette zieht. Er schultert sie so, wie man es von den Abbildungen ägyptischer Sklaven beim Pyramidenbau kennt. Im Gegensatz zu einem weißen Engelchen auf einem anderen Werbebild ist der Schlepper schwarz. Diese Bildchen ließ die Uhrkettenfabrik Kollmar & Jourdan in Pforzheim in den 1920er Jahren drucken.

Rassismus war allgegenwärtig

Der Kolonialismus prägte vor 100 Jahren die Goldstadt massiv – auch über die eigene Kolonialgeschichte hinweg, die im Ersten Weltkrieg endete. Das zeigen zumindest historische Schätze, die im Stadtarchiv schlummern, und die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben.

Rassismus war allgegenwärtig. Wie etwa bei einer Völkerschau über „die Inder” von 1911. In einem Bericht der „Freien Presse Pforzheim“ heißt es dazu: „Wir können einen Besuch der Völkerschau nur empfehlen, eine andere Gelegenheit, das indische Volk, seine Sitten und Gebräuche in Wirklichkeit zu studieren, wird sich wohl nicht so schnell wieder bieten.“ Natürlich dürfen da Verweise auf eine „primitive Mühle“ nicht fehlen oder „geringe Hilfsmittel“.