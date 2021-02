Wer mit dem Auto unterwegs war, sah sich am Mittwochmorgen mit Schnee-Chaos auf den Straßen konfrontiert. Obwohl die Winterdienste der Region vorbereitet und im Einsatz waren, kam es überall in der BNN-Region zu Unfällen mit Blechschäden.

Die meisten Unfälle ereigneten sich im Gebiet des Polizeipräsidiums Pforzheim. Im Enzkreis, Calw und in Pforzheim hat es bis halb zehn am Mittwochmorgen 31 Glätteunfälle gegeben. Los gingen die Unfälle laut Polizei Pforzheim gegen kurz vor 5 Uhr. Meist hatten die Fahrer Glück und es blieb beim Blechschaden. In Tiefenbronn, Keltern, Ebhausen und in Niefern wurden Menschen leicht verletzt.

Bei dem Unfall in Keltern, ist auf der L 562 zwischen Weiler und Auerbach ein Auto durch die Glätte von der Straße abgekommen und hat sich Überschlagen.

Außerdem hatte sich der Auflieger eines LKWs auf der Wilferdinger Höhe gelöst. Er blockierte zusätzlich die Karlsruher Straße auf beiden Spuren in Richtung Innenstadt und musste abgeschleppt werden.

Keine Verletzten am Morgen in Offenburg und Karlsruhe

Im Gebiet des Polizeipräsidiums Offenburg waren noch weniger Unfälle zu beklagen. Verletzt wurde bis neun Uhr erfreulicherweise niemand. 16 Sachschäden, so das erste Fazit, das man in Offenburg nach dem Wintermorgen zog. Los ging es mit den Glatteisunfällen gegen halb fünf Uhr am Mittwochmorgen.

Auch in Karlsruhe war man gegen zehn Uhr froh, keine Verletzten melden zu müssen. Es hat zwar auch in diesem Zuständigkeitsgebiet mehrfach gekracht, aber auch hier blieb es bei Blechschäden. Einen leichten Anstieg der Zusammenstöße spürte man dort mit einsetzendem Berufsverkehr.

Da der Schnee weiter fällt, ist erst später mit einem ausführlichen Fazit zu den Unfällen am schneereichen Mittwoch zu rechnen.

Der Beitrag wird aktualisiert