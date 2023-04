„Die Kunden erhalten seit der Anordnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens am 25. Januar Wärmeleistungen“, sagt Tobias Hirte, der vorläufige Insolvenzverwalter der Biotherm, zur aktuellen Lage beim Straubenhardter Wärmeversorger. Ziel sei, einen oder mehrere Erwerber zu finden für ein Nachfolgeunternehmen.

Die Verhandlungen mit den Interessenten liefen derzeit, erklärt Matthias Braun, Pressesprecher von Schultze & Braun, der Kanzlei, für die Hirte tätig ist, gegenüber dieser Redaktion. Nähere Angaben zu laufenden Verhandlungen und den Interessenten könne er nicht machen.

Braun verweist auf „die in solchen Fällen übliche Vertraulichkeit“. Der Erwerberprozess sei aber für alle Interessenten gleichermaßen zugänglich und laufe nach gleichen und fairen Maßstäben ab.

Prozess mit potenziellen Erwerbern läuft noch

In der Gemeinderatssitzung vergangene Woche brachte Straubenhardts Bürgermeister Helge Viehweg (SPD) die Stadtwerke Pforzheim (SWP) als favorisierte potenzielle Hauptgesellschafterin ins Spiel und erhielt dafür die Zustimmung der Fraktionssprecher. Außerdem will das Gremium die Gemeinde Straubenhardt, die bislang schon 25,1 Prozent der Anteile an Biotherm hält, mit mindestens ebenso viel, jedoch bis maximal 51 Prozent an der neuen Wärmegesellschaft beteiligen.

Ein Gemeinderat hatte in der jüngsten Sitzung auch eine Bürgerbeteiligung vorgeschlagen. Ein Privatkunde, der Straubenhardter Rentner Jochen Rau, hatte zuvor gegenüber dieser Redaktion erklärt, zusammen mit örtlichen Firmen eine kommunale Interessengemeinschaft bilden zu wollen mit dem Ziel, sich an einer Nachfolgefirma zu beteiligen.

Forderungen aus Abschlagszahlungen in Höhe von rund 200.000 Euro

Für die Betriebsführung von Biotherm sind auch jetzt unverändert die Stadtwerke Ettlingen (SWE) als Hauptgesellschafterin zuständig. Sie sorgten damit ganz wesentlich dafür, dass die Wärmeversorgung aufrechterhalten werden konnte und kann, legt Hirte weiter dar.

Nach dem Willen der Gemeinde Straubenhardt sollen die SWE an einer neuen Wärmegesellschaft aber nicht mehr beteiligt sein.

Biotherm versorgt 180 Privatkunden und etwa 30 Abnehmer aus Gewerbekreisen.

Neben der Ungewissheit über eine nue Gesellschaft stehen Forderungen der Gläubiger im Raum. Etwa hat der Ittersbacher Tankstellenbetreiber Ralf Kappler bisher kein Geld für rund 17.000 Liter Heizöl bekommen, die er eigenen Angaben zufolge noch im Januar an Biotherm geliefert hat.

Außerdem geht es um Abschlagszahlungen der Kunden. Die Ansprüche sind laut Pressesprecher Braun entstanden, weil die Abschlagszahlungen für 2022 auf Basis des Vorjahresverbrauchs berechnet worden seien. Allerdings war der Winter 2021 im Vergleich zum darauffolgenden Winter kälter gewesen, daher mussten Kunden für 2022 höhere Vorauszahlungen leisten.

Es ist verpflichtend, alle Gläubiger gleich zu behandeln. Tobias Hirte, vorläufiger Insolvenzverwalter

Alle Forderungen von Gläubigern würden in einem Insolvenzverfahren geprüft, erläutert Hirte. Sie könnten aber erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens angemeldet werden. Er verweist auf eine Quotenzahlung. Da im Insolvenzverfahren alle Gläubiger gleich behandelt werden müssten, bekomme jeder Gläubiger, der seine Forderung angemeldet hat und dessen Forderung festgestellt wird, die gleiche Quote.

„Es ist verpflichtend, alle Gläubiger gleich zu behandeln“, sagt Hirte. „Es ist nach meinem Dafürhalten das gemeinsame Ziel aller Beteiligten, so schnell wie möglich Gewissheit zu haben, wie es weiter geht. “ Unklar ist allerdings, wann es zu einem Insolvenzverfahren kommen wird.