Zwischen 400 und 500 Beschäftigte des öffentlichen Diensts sind am Montagvormittag in Pforzheim dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und haben lautstark ihrem Unmut über ein „völlig unakzeptables Angebot“ der Arbeitgeber Luft gemacht.

„Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Zahltag“, skandierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihrem von Trillerpfeifen begleiteten Demonstrationszug vom Landratsamt über Bahnhofstraße und Fußgängerzone bis zum Marktplatz, wo es eine Kundgebung gab.

Ihre Forderung nach 10,5 Prozent mehr Gehalt oder mindestens 500 Euro mehr im Monat stand auf den Transparenten zu lesen.

Streikende aus vielen Bereichen der Stadtverwaltung Pforzheim

Der Schauplatz Pforzheim bedeutete der Auftakt des von Verdi ausgeweiteten Streiks nach der zweiten Verhandlungsrunden in Baden-Württemberg. Es werde nicht der letzte Warnstreik sein, erklärte einer der Sprecher, der Stadtwerke-Betriebsratsvorsitzende Henry Wiedemann und appellierte an die Streikenden: „Wir müssen noch mehr werden, wenn wir was reißen wollen.“

Von der Stadt Pforzheim, mit 3.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Region, beteiligten sich mehrere Bereiche, darunter die Abteilungen Soziales und Schulen, die Technischen Dienste sowie die Stadtwerke.

Mehrere städtische Kitas blieben geschlossen. Eine große Gruppe von Erzieherinnen und Erziehern war bei der Aktion dabei. Auch das Landratsamt im Enzkreis war stark vertreten. Und erstmals beteiligte sich auch die Sparkasse Pforzheim Calw am Warnstreik.