Beim GU-Türkischer SV Pforzheim könnte die Stimmung derzeit kaum besser sein. Die Mannschaft von Trainer Gökhan Gökce grüßt in der Fußball-Landesliga von der Tabellenspitze. In keiner der bisher absolvierten 14 Partien verließ GU den Platz als Verlierer.

Trotz der erfolgreichen Bilanz tut sich Gökce mit dem Wort Aufstieg schwer. „Wir wollen oben mitspielen, aber der Aufstieg ist nicht zwingend“, sagt er.

Zwar betont er die Qualität seiner Mannschaft, doch dass GU nach 14 Partien immer noch eine weiße Weste hat, sei nicht zu erwarten gewesen. „Die Landesliga ist enorm stark. Wir müssen jede Woche hellwach sein“, sagt der 39-Jährige.

GU-Türkischer SV Pforzheim mit Abwehrbollwerk

Während GU mit 39 Treffern die gewohnte Durchschlagskraft im Offensivbereich zeigt, präsentiert sich auch die Defensive in dieser Spielzeit stabil. Nur zwölfmal zappelte der Ball im eigenen Netz.

Gökce möchte aber nicht Torhüter Bünyamin Karagöz und die Abwehr hervorheben, sondern das ganze Team. „Wir arbeiten als komplette Mannschaft zusammen“, sagt er.

Dies sei auch einer der Gründe, warum es auf dem Spielfeld bei GU in dieser Saison noch besser läuft als in der vergangenen Spielzeit. Dort belegte das Gökce-Team am Ende den vierten Rang.

Als weiteren Faktor sieht er, dass sein Team eingespielt ist. Im Sommer hat sich im Kader nur wenig getan. Neuzugänge wie Andrei-Ionut Vastag oder Kadir Sefa Bulut haben sich schnell zu Leistungsträgern entwickelt.

„Uns ist es wichtig, dass die Spieler aus der Region stammen und in die Mannschaft passen“, betont Gökce. Zudem sei es ihm wichtig, dass sich die Spieler bei GU wohlfühlen. Gute Ausrüstung, Spielbälle, die beim Training eingesetzt werden und Trainingslager in der Türkei sind Faktoren, die die Spieler überzeugen sollen.

Anscheinend wählt der Verein die richtigen Methoden, denn der Kader ist breit. Verletzungen können kompensiert werden. „Unser breiter Kader könnte am Ende den Ausschlag geben“, sagt der 39-Jährige.

Gökce sieht Östringen als ersten Aufstiegskandidat

Die Favoritenrolle für den Aufstieg schiebt er dennoch dem FC Östringen zu. „Einige Einzelspieler haben in Östringen eine herausragende Qualität“, schwärmt Gökce. Dabei blickt er auf Spieler wie Alexander Zimmermann, Michael Glaser, Benjamin Sailer, Patrick Roedling oder Mirco Born. Vor zwei Wochen trennten sich GU und der FCÖ 1:1-Remis. Wie GU hat auch Östringen in dieser Saison noch nicht verloren.

Gökce sieht die kommenden beiden Spieltage als richtungsweisend an. Östringen muss am Wochenende zum Tabellendritten SV Langensteinbach und eine Woche später empfängt der FCÖ den Vierten FV Ettlingenweier. Auf GU wartet am Samstag (17.30 Uhr) das Derby bei den Kickers Pforzheim, ehe es eine Woche darauf im Heimspiel gegen Langensteinbach geht.

Zunächst richtet sich der Blick von Gökce auf die Partie gegen Kickers Pforzheim. Die 1:7-Schlappe der Kickers in Östringen am vergangenen Spieltag will er nicht überbewerten und hebt vielmehr das 1:0 über Huchenfeld vor zwei Wochen hervor. „Sie sind immer für eine Überraschung gut“, sagt er über den Gegner, der in der Tabelle auf Rang 13 steht. Deshalb müsse seine Mannschaft konzentriert agieren.