I hätt do mol e Frog

Warum heißen in Pforzheim und Umgebung so viele Elsässer?

Warum gibt es in der Region – etwa in Göbrichen – so viele Elsässer? Oder Elsäßer? BNN-Leser Siegfried Roller sucht nach Antworten. Und stieß dabei auf den Ur-Elsässer.