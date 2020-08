Seit mehr als 20 Jahren lebt BNN-Leser Thomas Ruland schon in Pforzheim – doch so richtig hat er noch immer nicht verstanden, wie die Menschen hier sprechen. „Das klingt hier alles so schwäbisch”, sagt er, „und das verstehe ich nicht. Man sagt doch immer, das hier sei Baden”, erklärt der gebürtige Rheinländer. Und deshalb möchte er wissen: „Warum klingt der Pforzheimer Dialekt so schwäbisch?”

Diese Frage hat sich ein Forscherteam um den Tübinger Universitätsprofessor Hubert Klausmann in gewisser Weise auch gestellt. Und er schockiert gleich mit einer Neuigkeit für alle Badener: „Badisch ist ein politischer Begriff, kein sprachwissenschaftlicher.” Tatsächlich liegen Pforzheim und Karlsruhe im südfränkischen Sprachraum – der im Raum Pforzheim ans Schwäbische und Alemannische grenzt.

Nur, dass niemand „Südfränkisch” sagt. „Teilweise benennt man den Dialekt in der Region sogar nach der Stadt, in der man lebt. Das ist anders als in Württemberg, wo fast jeder sagt, er spricht Schwäbisch.”