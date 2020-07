Was der Büchenbronner Aussichtsturm und der Eiffelturm gemeinsam haben

Von Jürgen Peche

Wer wirklich Weitblick sucht, den zieht es hinauf in den Höhenstadtteil Büchenbronn, genauer auf die Büchenbronner Höhe, 608 Metern über dem Meeresspiegel. Der dortige Aussichtsturm ist direkt am Westweg gelegen und zieht Wanderer und Ausflügler magisch an, weil man von hier bis zum Melibocus im Odenwald, dem Kalmit in der Pfalz, bis nach Straßburg und zur Schwäbischen Alb sehen kann.

Wahrzeichen des ehemaligen Bergdorfs

Der Büchenbronner Aussichtsturm ist bereits lange zum Wahrzeichen des ehemaligen Bergdorfs geworden. Der Plan, hier oben auf dem Eichberg, wie der höchste Punkt Pforzheims auch heißt, einen Aussichtsturm zu errichten, stammt vom Pforzheimer Verschönerungsverein. Wie der „Pforzheimer Beobachter“ damals festhielt, durchkämmten am 30. April 1882 geübte Turner als stärkste Verfechter der Idee das Gebiet, kletterten auf die höchsten Tannen, um die beste Stelle für die Errichtung des Turms zu finden – und waren begeistert vom Ausblick.