Treibt ein neuer Feuerteufel auf dem Haidach in Pforzheim sein Unwesen? Einiges spricht dagegen. Dabei ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Brandstiftung.

Die Erinnerung ist noch frisch im Pforzheimer Stadtteil Haidach. Nicht nur, dass in der Nacht auf Montag ein Wohnhochhaus aufgrund eines Tiefgaragenbrandes teilevakuiert wurde. Nur 400 Meter Luftlinie entfernt brannte es in diesem Jahr ebenfalls, beim russischen Supermarkt Mixmarkt in der Pillauer Straße.

Treibt ein neuer Feuerteufel auf dem Haidach sein Unwesen? Viele Fragen sind noch offen, zudem ermitteln teilweise Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Trotzdem scheint ein Zusammenhang nicht wahrscheinlich.

Anna Harnigel und Bronislawa Wagner jedenfalls, zwei Anwohnerinnen des Hochhauses in der Stettiner Straße, ist die Verunsicherung noch immer anzumerken. „Ein paar Leute haben gesagt, da hätte jemand Molotowcocktails benutzt“, gibt Harnigel Gerüchte weiter.