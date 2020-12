Pizza-Kartons, Gesichtsmasken, To-Go-Becher: Die Unterführung zur Tiefgarage oder der Park ist oft bestückt mit Verpackungsmüll. Wie sich Corona aufs Straßenbild auswirkt, beschreibt Michael von Rüden, der bei den Technischen Diensten der Stadt für den Bereich Abfall zuständig ist.

Pizza-Kartons in der Unterführung an der Zerrennerstraße, To-Go-Kaffeebecher in der Grünanlage beim Rathaus um die Ecke. Täuscht der Eindruck, oder gibt es in Zeiten von Corona-Beschränkungen tatsächlich mehr Verpackungsmüll in der Stadt?