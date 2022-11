Weihnachtsdekoration in Pforzheim: Wann und wie wird geschmückt?

Einen offiziellen Zeitpunkt gibt es nicht. Obwohl in den Supermarktregalen bereits im September zu weihnachtlichen Leckerbissen gegriffen werden kann, beginnt das Schmücken meist recht spät. Aus kirchlicher Sicht ist der November von zahlreichen Tagen des Totengedenkens geprägt. Für evangelische und katholische Gläubige beginnt anschließend die Vorweihnachtszeit. „Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, erst nach dem Totensonntag mit dem Dekorieren zu beginnen“, sagt Claudia Becker, Pressereferentin der Evangelischen Kirche Pforzheim. „Zum ersten Advent dekoriert man für den Advent. Dazu zählen der Adventskranz, Barbarazweige und Bräuche zum Nikolausfest“, erklärt Georg Lichtenberger, Leiter der Katholischen Kirchengemeinde Pforzheim. Ein Weihnachtsbaum werde in den Kirchen erst zwischen dem vierten Advent und Heiligabend in den Kirchen aufgestellt. Die Krippe ist laut Lichtenberger das wichtigste Weihnachtssymbol und wird nach und nach gefüllt.