Wegen Corona musste der Weihnachtsmarkt Pforzheim 2020 ausfallen. 2021 soll er wieder zurückkehren, ebenso der Mittelaltermarkt am Blumenhof. Wann finden die Märkte statt, was bieten sie und wie welche Corona-Regeln müssen Besucher beachten?

Der Weihnachtsmarkt Pforzheim musste wie andere Weihnachtsmärkte im vergangenen Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

In der Vorweihnachtszeit 2021 soll der Goldene Pforzheimer Weihnachtsmarkt nun wieder zurückkehren. Besucher können sich dann auf 54 weihnachtliche Stände freuen. Als weitere Attraktion des Weihnachtszaubers in der Goldstadt gibt es wieder auf dem Marktplatz die Eislaufbahn City on Ice.

Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art und ein echtes Highlight in Pforzheim ist außerdem der jährliche Mittelaltermarkt in Pforzheim. Auch dieser soll 2021 wieder stattfinden.

Inhalte auf dieser Seite:

Weihnachtsmarkt Pforzheim 2021 mit Corona-Regeln

Das Land Baden-Württemberg hat bereits im Herbst angekündigt, dass 2021 Weihnachtsmärkte wieder möglich sein sollen. Dafür hat die Landesregierung verschiedene Corona-Regeln aufgestellt und Möglichkeiten aufgezeigt, diese umzusetzen.

Diese Regeln gibt Baden-Württemberg vor

Kann der Mindestabstand auf dem Weihnachtsmarkt nicht eingehalten werden, soll Maskenpflicht gelten. Zudem müssen Besucher ihre Kontaktdaten zum Beispiel über die Luca-App hinterlegen. Bei Ständen, an denen lediglich Waren (auch verpackte Lebensmittel) verkauft werden, bedarf es keines 3G-Nachweises.

Anders sieht es aus, wenn Speisen und Getränke verkauft werden, die vor Ort verzehrt werden. Hier muss die 3G-Pflicht erfüllt werden (bei Alarmstufe die 2G-Pflicht). Gleiches gilt bei Sitzmöglichkeiten oder Aufführungen. Besucher müssen dann beispielsweise für einen Glühwein geimpft, genesen oder getestet sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Gelände, auf dem solche Stände zu finden sind, umzäunt sein und der Einlass kontrolliert werden muss.

Wie will Pforzheim die Corona-Regeln umsetzen?

Aktuell befindet sich die Stadt Pforzheim hinsichtlich der Umsetzung der Corona-Regeln noch in der Planungsphase. Dass der Weihnachtsmarkt in Pforzheim stattfinden soll, scheint dabei klar. Eine große Frage ist allerdings noch ungeklärt: Wie läuft es mit den Essens- und Glühwein-Ständen?

Die Stadt Pforzheim denkt hier über einen Zaun rund um diese Stände nach. Auch Bändchen nach der Kontrolle, wie sie das baden-württembergische Gesundheitsministerium vorgeschlagen hatte, sind im Gespräch. Die Organisation ist schwer. Alternative wäre eine „To-Go“-Variante. Dann könnten Besucher gekaufte Speisen und Getränke aber nicht vor Ort am Weihnachtsmarkt-Stand verzehren.

Weihnachtsmarkt Pforzheim: Zeitraum und Öffnungszeiten 2021

Der Goldene Weihnachtsmarkt in Pforzheim soll am 22. November 2021 starten und bis zum 22. Dezember geöffnet sein. Der Mittelaltermarkt in Pforzheim soll vom 22. November bis zum 30. Dezember stattfinden, am 24. Dezember bleibt er geschlossen.

Weihnachtsmarkt Pforzheim 22. November bis 22. Dezember Mittelaltermarkt Pforzheim 22. November bis 30. Dezember City on Ice 18. November bis 9. Januar 2022

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Pforzheim 2021:

Weihnachtsmarkt Pforzheim noch unklar Mittelaltermarkt Pforzheim täglich, 11.30 bis 21.30 Uhr City on Ice noch unklar

Weitere Weihnachtsmärkte Auch in der Fächerstadt wird es wieder weihnachtlich – und das gleich an mehreren Plätzen in der Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt Karlsruhe kehrt 2021 zurück – alle Infos für Besucher gibt es hier. Wer einen weiteren Weg in Kauf nimmt, ist auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden richtig.

Wo findet der Goldene Weihnachtsmarkt in Pforzheim statt?

Der Weihnachtsmarkt in Pforzheim findet alljährlich zentral in der Innenstadt auf dem Marktplatz und in der anliegenden Fußgängerzone statt.

Externer Inhalt von Instagram

Stände und Attraktionen auf dem Weihnachtsmarkt Pforzheim

54 Buden bringen 2021 Weihnachts-Flair nach Pforzheim. Die zahlreichen aufwendig geschmückten und beleuchteten Stände des Weihnachtsmarktes Pforzheim verbreiten eine adventliche Stimmung und laden beim Duft von Glühwein in der Luft zum Schlendern über den Marktplatz ein. Neben verschiedenen kulinarischen Angeboten finden sich auch vielfältige Weihnachtsgeschenke und kunsthandwerkliche Produkte.

Die Engels Pyramide

Eine ganz besondere Attraktion, die den Weihnachtsmarkt in Pforzheim auszeichnet, ist die etwa 20 Meter hohe „Engels Pyramide“. Mit ihrer Höhe ist sie eine der größten begehbaren Glühweinpyramiden Deutschlands und zudem beliebter Treffpunkt in Pforzheim in der Vorweihnachtszeit. Dem Titel „Goldstadt“ entsprechend erstrahlt die Weihnachtspyramide in Pforzheim in goldenem Gewand.

Einzigartige Weihnachtsmarkt-Tassen

Bereits seit 2011 entwerfen Pforzheimer Künstler und Künstlerinnen für den Weihnachtsmarkt Pforzheim jährlich exklusive Weihnachtsmarkt-Tassen. Die mittlerweile begehrten Sammlerstücke sind jedes Jahr mit neuem Design in limitierter Auflage erhältlich.

Als Motive wurden in den vergangenen Jahren neben weihnachtlichen Symbolen auch verschiedene Wahrzeichen der Stadt Pforzheim auf den Weihnachtstassen verarbeitet. Darunter befanden sich die Schloss- und Stadtkirche, das EMMA-Kreativzentrum oder auch die Engels Pyramide des Goldenen Pforzheimer Weihnachtsmarktes.

Verkauft werden die besonderen Glühwein-Tassen normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt Pforzheim bei der Engels Pyramide. Bereits seit 2011 bietet sie Betreiber Eddy Arnoux in Zusammenarbeit mit dem Pforzheimer Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) an. Auch bei der Tourist-Info am Schlossberg nahe des Weihnachtsmarktes sind die Sammlertassen erhältlich.

Ob es die besonderen Glühwein-Tassen auch 2021 geben wird, ist noch unklar.

Besonderes Highlight: der Mittelaltermarkt in Pforzheim

Neben dem Goldenen Weihnachtsmarkt können Besucher auch dem Mittelaltermarkt in Pforzheim einen Besuch abstatten und sich auf ein ganz besonderes Erlebnis in der Vorweihnachtszeit freuen. Nur etwa vier Gehminuten vom Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz entfernt befindet sich der Mittelaltermarkt auf dem Blumenhof und in der Barfüßergasse. Rund 30 Stände und Buden sind dort vorhanden, coronabedingt muss er 2021 etwas kleiner ausfallen als sonst.

Die Aussteller schaffen es hier, die Besucher in die Vergangenheit zu versetzen. Das geht unter anderem durch die frisch und nach alten Rezepten zubereiteten Speisen und Getränke.

Zu den mittelalterlichen Attraktionen gehören zahlreiche historische Stände, bei denen Händler ihre Waren anbieten und verschiedene Handwerker wie Korbflechter und Buchbinder ihre Arbeit für die Besucher demonstrieren. Ein weiteres Highlight bietet sich auch bei Einbruch der Dunkelheit, denn dann werden Feuer angezündet, bei denen es sich in der kalten Jahreszeit zu einem heißen Glühwein aufwärmen lässt.

Eine Bühne mit besonderem Programm soll es 2021 aus Platzgründen nicht geben.

Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen bei City on Ice in Pforzheim

Ein weiterer Teil des vorweihnachtlichen Pforzheims ist die Eislaufbahn „City on Ice“ direkt beim Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz unter freiem Himmel. Acht Wochen lang können Besucher das Eislaufvergnügen genießen – vom 18. November 2021 bis zum 9. Januar 2022. Organisiert wird City on Ice von der Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim.

Auch nach Weihnachten und bis ins Neue Jahr hinein können Besucher ihre Runden auf dem Eis drehen oder mit Freunden und Familie bei einer Partie Eisstockschießen antreten. Bei dem geselligen Wintersport gilt es, die Eisstöcke des eigenen Teams in die Nähe des Ziels – Daube genannt – zu schießen und dabei bestenfalls die gegnerischen Stöcke zu verdrängen. Am Ende des Spiels werden die Punkte zusammengezählt und das Team mit der höheren Punktzahl geht als Sieger hervor.

Für eine Stärkung sorgt in unmittelbarer Nähe der Eisfläche das Gastronomie-Zelt „Goldis Stadl“, in dem alpenländische Speisen und Getränke angeboten werden. Hier können auch Reservierungen für private Feiern gebucht werden.

Anfahrt zum Pforzheimer Weihnachtsmarkt und Parkmöglichkeiten

Mit dem Auto

Wer zum Weihnachtsmarkt in Pforzheim möchte, folgt von der A8 abfahrend der B10 und anschließend der B294 bis zum Pforzheimer Hauptbahnhof. Dort heißt es abbiegen in die B463 / Schlossberg. Der Pforzheimer Weihnachtsmarkt befindet sich in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße, auf dem Marktplatz und in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße. Autofahrer können ihr Auto in einem der angrenzen Parkhäuser abstellen.

Diese Parkmöglichkeiten stehen unter anderem zur Verfügung:

Mit dem ÖPNV

Der Weihnachtsmarkt Pforzheim findet auf dem zentral in der Stadt gelegenen Marktplatz statt. Vom Pforzheimer Hauptbahnhof ist der Weihnachtsmarkt in fünf Minuten zu Fuß erreichbar. Auf Seiten des Bahnhofsplatzes muss dafür der Straße „Schlossberg/B463“ gefolgt werden, um anschließen auf der Östlichen Karl-Friedrich-Straße 1 einzubiegen. Von hier aus bewegt man sich nun geradewegs auf den Marktplatz zu.