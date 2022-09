Mit Weiterbildung zum Erfolg: Experten in der Region helfen weiter

Bildung ist essenziell, wenn man im Leben vorankommen möchte. Insbesondere, wenn es um die berufliche Laufbahn geht. Denn wer nicht bereit ist, etwas Neues zu erlernen, der bleibt in unserer hochmodernen und sich stetig weiterentwickelnden Arbeitswelt auf der Strecke.

Darum ist Weiterbildung, ob schulisch oder beruflich, auch so entscheidend für den Erfolg. Ganz gleich ob es darum geht, den eingeschlagenen Pfad weiter voranzutreiben oder sich vielleicht auch völlig neu zu orientieren: Ohne das entsprechende Wissen lassen sich die eigenen Ziele nicht verwirklichen.

Glücklicherweise stehen Schüler, Berufsschüler, Studierende und Fachkräfte bei diesem zentralen Thema nicht alleine da. Denn in der Region finden sich zahlreiche Anbieter, die beim Thema Weiterbildung als Experten hilfreich seien können. Wer seinem Bildungsweg oder seiner Karriere also den nötigen Schub verpassen möchte, muss nicht weit blicken.

Diese Unternehmen bieten spannende Weiterbildungsmöglichkeiten, Förderungen oder Unterricht:

Ballettschule Sabine Roser

Sabine Roser ist gebürtige Pforzheimerin und sammelte schon ab 13 Jahren erste Erfahrungen als Tänzerin am Pforzheimer Stadttheater, wo sie in zahlreichen Produktionen in Oper, Operette, Musical und Ballettabenden zu sehen war. Parallel zu ihrer Schulzeit erhielt sie dort eine klassische Tanzausbildung, die sie durch Fortbildungen im In- und Ausland in den Bereichen Kindertanz, Jazztanz, Stepptanz, Musical und Ballettpädagogik ergänzte. Darüber hinaus ist sie DTB-Kursleiterin für Kindertanz.

Carlo-Schmid-Schule

Die Carlo Schmid Schule in Pforzheim ist eine private berufliche Schule, die sich in der Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) Baden befindet. Die Bildungsgänge sind vielfältig und bieten eine große Zahl an Bildungsabschlüssen.

Sparkasse Pforzheim Calw

red young ...das junge Konto! Sparen und das Taschengeld selbst verwalten – für alle bis 17 Jahre. Viel Leistung, null Kosten!

Webseite: www.red-young.de

Adresse: Poststr. 3, 75172 Pforzheim

Q-Prints & Service gGmbH

Beratung - Fortbildung - Qualifizierung - Beratungszentrum Frau und Beruf (FABE) / Teilzeitausbildung für Frauen (TAFF) / Private Berufsfachschule für Sozialpflege (Else-Mayer-Schule) / Restaurant Goldener Anker (Lehr- und Ausbildungsbetrieb) / Erfolgreich ausgebildet - Ausbildungsqualität sichern / Social Inclusion Labs für Kids und Youngsters (SILKY)