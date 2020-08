Betreiber spricht von „Katastrophe”

Wenige Filme, noch weniger Besucher: Cineplex Pforzheim verschiebt Öffnung

Die Besucherzahlen sind für Kinobetreiber Nicolas Geiger eine Katastrophe: Im gesamten Juli kamen gerade mal so viele Cineasten wie in Vor-Corona-Zeiten an einem Samstag. Nun drängt er auf Lockerungen der Hygieneregeln.