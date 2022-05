Werkzeuge im vierstelligen Betrag aus Transporter in Pforzheimer Wohngebiet entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Täter Werkzeuge aus einem geparkten Transporter in einem Wohngebiet in Pforzheim entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Im Wohngebiet Maihälden haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem parkend abgestellten Pkw verschiedene Werkzeuge entwendet. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der oder die Täter in Zeitraum zwischen Sonntag und Montag, bis 6:30 Uhr in der Maurice-Ravel-Straße auf nicht geklärte Weise in einen schwarzen Transporter.

Aus dem Fahrzeug wurden unter anderem zwei Bohrmaschinen, eine Flex und ein Fuchsschwanz der Marke Makita entnommen.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den entwendeten Marken-Werkzeugen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11, in Verbindung zu setzen.