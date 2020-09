Wetterexperte Jung: „Es ist eine extreme Wetterlage für den September“

Nein, ganz im Gegenteil. In den nächsten sieben bis zehn Tagen ist kein flächendeckender Landregen in Sicht, weder um die Wetterstation Mühlacker, noch in der Region, noch im ganzen Bundesland. Im ganzen September hat es in Mühlacker erst 2,1 Liter auf den Quadratmeter geregnet. Das sind nicht mal vier Prozent dessen, was sonst im ganzen Monat runterkommt.