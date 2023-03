Whatsapp-Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag in Calw und Pforzheim

Whatsapp-Betrüger haben in Calw und Pforzheim am Dienstag und Mittwoch zwei Personen um mehrere tausend Euro gebracht. Die Polizei spricht Warnhinweise aus.

Unbekannte Betrüger haben per Whatsapp am Dienstag und Mittwoch zwei Personen aus dem Raum Calw und Pforzheim dazu gebracht mehrere tausend Euro auszuhändigen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter jeweils Textnachrichten schrieben, in denen sie sich als Familienmitglied ausgaben und ihre Opfer überzeugten, Rechnungen für sie zu bezahlen.

Erst später, als sie mit ihren echten Angehörigen in Kontakt waren, fiel den Betrogenen auf, was passiert war. Das Geld war aber zu diesem Zeitpunkt schon weg.

Die Polizei bittet deshalb mit Nachrichten von unbekannten Rufnummern sehr vorsichtig umzugehen. Insbesondere sollte die Nummer nicht automatisch abgespeichert werden, weil so bereits sensible Informationen an das Gegenüber übermittelt werden. Am besten sei es die Unbekannten um eine Sprachnachricht zu bitten oder sie direkt anzurufen oder mit anderen Kommunikationskanälen zu kontaktieren. In jedem Fall sollten niemals private Daten, wie Bankdaten oder Passwörter herausgegeben werden.

Bi Telefonanrufen sei es wichtig, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und das Gespräch zu unterbrechen, um Rücksprache mit Angehörigen zu halten.