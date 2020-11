Welche Rolle spielen die jungen Erwachsenen am Infektionsgeschehen im Corona-Hotspot Pforzheim? Bei dieser Frage gibt es offenbar Deutungsspielraum. Am Montag hieß es in einer Presseinformation der Stadt nach der Sitzung des Verwaltungsstabs: „Ein besonders starkes Infektionsgeschehen ist bei den 18- bis 25-Jährigen zu beobachten.“

Man hatte im Gremium den Leiter der Kommunalen Statistikstelle, Christoph Riedel, hinzugezogen. Er hatte sich in den Tagen davor intensiv mit dem Zahlenmaterial befasst und gab Einblicke in die Daten. Er selbst formuliert die Folgerung gegenüber dieser Redaktion allerdings anders als in der Pressemitteilung: In der Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen gibt es demnach kein „besonders starkes“, sondern nur ein „leicht erhöhtes“ Infektionsgeschehen.