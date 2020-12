Ich bin gespannt. Der Verkauf ist zwar verboten, aber was man noch hat, darf im kleinen Kreis angezündet werden. Das Tierheim ist zwar abseits gelegen, aber in der Nachbarschaft gab es in der Vergangenheit immer Leute, die geknallt haben. Die letzten Jahre hatten wir Pensionshunde, die Angst hatten. Wenn sie an einer Nacht wie Silvester ohne ihr Rudel sind, ist das nicht so gut. Dieses Jahr haben wir zwar keine Pensionshunde, aber einen Tierheimhund, von dem ich weiß, dass er panische Angst haben wird, wenn es knallt. Der muss entweder im Zwinger bleiben, wo er sich dann auch wohler fühlt oder ich gehe mit ihm in den Aufenthaltsraum. Man weiß nie, wie sich ein Hund verhält, wenn er Panik bekommt, auch wenn es der eigene Hund ist. Ich glaube, dass Katzen noch mehr leiden. Man sieht es ihnen im Gegensatz zu Hunden nicht an, weil sie sich verstecken. Sie leiden still. Und Katzen kann man in der Situation weniger unterstützen, auch wenn man das Radio einschaltet, um den Lärm zu übertönen.