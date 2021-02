Unbekannte sind am vergangenen Donnerstag und Montag in Vereinsräume in der Pforzheimer Oststadt eingebrochen. Der Sachschaden ist noch unklar.

Am Donnerstagabend, 04. Februar, sowie Montagmorgens, 08. Februar, sind Unbekannte in ein Vereinsräume in der Pforzheimer Oststadt eingebrochen. Nun ermittelt die Polizei, wie die Täter in das Gebäude in der Parkstraße gelangen konnten. Bei dem Einbruch wurde ein Rollladen beschädigt und Büromaterial wurde entwendet.