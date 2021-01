Es war der spektakulärste Mordfall in Pforzheim seit langem und am Ende blieben Fragen offen. Ein Edelsteinhändler aus dem Landkreis Calw lädt am 21. Juni 2019 seinen Geschäftspartner zum Essen in sein Pforzheimer Büro.

Kurze Zeit später ist dieser, ein Pforzheimer Schmuckhändler, tot. Zwei Tage später wird seine teilweise verbrannte Leiche im Elsass gefunden.

Bei der anschließenden Untersuchung finden die Obduzenten K.-o.-Tropfen im Körper des 57-Jährigen. Außerdem Strangulationsspuren und Hämatome an Schulter, Brust und Rücken.

Aus maßloser Wut den Geschäftspartner getötet

Der Edelsteinhändler räumt ein, die Leiche weggebracht zu haben, streitet aber ab, für den Tod des Schmuckhändlers verantwortlich zu sein. Unter anderem behauptet er, der Schmuckhändler habe plötzlich bewusstlos am Tisch gesessen.

Die Schwurgerichtskammer am Karlsruher Landgericht sah das anders: Aus maßloser Wut habe der 37-Jährige den Geschäftspartner erst mit K.-o-Tropfen vergiftet, dann erstickt. Doch wie sich das Geschäftsessen genau abgespielt hat, konnte während der 22 Prozesstage nicht ganz geklärt werden.

Beim Motiv ging es um Schmuck und Geld

Auch das Motiv für den Mord blieb unklar. Mit großer Wahrscheinlichkeit ging es um Schmuck und Geld. Die Kammer ging davon aus, dass sich der Edelsteinhändler von seinem Partner hereingelegt sah und ihm vorgeworfen hatte, eine für ihn produzierte Schmuckkollektion auch anderen Händlern angeboten zu haben.

Lebenslange Haft – so lautete am 14. August das Urteil des Landgerichts. Wegen Mordes, Unterschlagung von Schmuck und dem Besitz von kinderpornografischen Bildern und Videos. Die Kammer mit dem Vorsitzenden Richter Alexander Lautz sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte den Schmuckhändler vorsätzlich und heimtückisch ermordet hat.

Das Verfahren befindet sich noch beim Bundesgerichtshof. Miriam Bender, Richterin am Landgericht

Der 37-Jährige wurde außerdem dazu verurteilt, 100.000 Euro an Schmerzensgeld und Schadensersatz an die Angehörigen des Schmuckhändlers zu bezahlen Hinzu kommen Prozesskosten in Höhe von 15.000 Euro. Der Verurteilte legte daraufhin Revision ein. Ob sie zugelassen wird – darüber ist aber noch keine Entscheidung gefallen, bestätigte Miriam Bender, Richterin am Landgericht, auf Anfrage dieser Redaktion: „Das Verfahren befindet sich noch beim Bundesgerichtshof zur Entscheidung über die Revision.“

Bei der Revision werden – anders als bei der Berufung – nicht noch einmal die Umstände des Falles untersucht, sondern es wird lediglich das Urteil auf Rechtsfehler überprüft. Der 37-Jährige rügte materielle und formelle Verfahrensfehler. Ein formeller Fehler wäre beispielsweise, wenn ein Angeklagter an einem Prozesstag nicht verteidigt worden wäre. Hinter einem materiellen Fehler könne eine falsche Wertung eines Sachverhalts stecken, die zu einer falschen Strafzumessung führt.

In der Regel dauert es mehrere Monate bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH). Bis dahin bleibt der Verurteilte in Untersuchungshaft. Wenn der BGH keine Fehler sieht, wird das Urteil rechtskräftig. Sollte die Revision Erfolg haben, muss das Verfahren am Landgericht von einer anderen Kammer erneut verhandelt werden.