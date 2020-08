Vor allem in der Region laufen die Geschäfte schlecht. „Wir verdienen hier am Standort kein Geld“, sprach er die zwei Werke in Pforzheim und jenes in Remchingen an.

Deshalb werde mit den Tarifpartnern seit Sommer über Möglichkeiten zur Kostensenkungen gesprochen. „Es geht aber nicht um Personalabbau“, unterstrich Kämpfe. Thema seien hingegen tarifliche Sonderzahlungen. In Pforzheim habe man bereits Schichten reduziert und Überstunden abgebaut.