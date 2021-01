Großeinsatz

Wohnungsbrand in Pforzheim

In der Küche einer Wohnung im siebten Obergeschoss eines neungeschossigen Wohnhauses in der Tilsiter Straße, brach am Dienstagabend, gegen 18.16 Uhr, ein Feuer aus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause.