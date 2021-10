Zerrennerstraße in Pforzheim: Stadt will Ost-West-Achse neu denken

Während der Ideenwoche steht der Bauwagen „Kiosk Z“ als Anlaufstelle am Waisenhausplatz. Täglich von 13 bis 18 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger über die Nutzung der Straße austauschen, informieren und selbst Wünsche über deren Gestaltung äußern.

Am Freitag, 15. Oktober, gibt es von 14 bis 18 Uhr einen Augmented-Reality-Workshop zur digitalen Verwirklichung von Ideen für die Zerrennerstraße. Gemeinsam mit Studierenden der Architektur des KIT Karlsruhe werden individuelle Vorstellungen visualisiert, so die Stadt Pforzheim in einer Pressemitteilung.

Am Samstag, 16. Oktober, können Interessierte von 14 bis 18 Uhr einen Vortrag hören über städtisches Grün in Zeiten des Klimawandels. In einem Workshop wird die künftige Bepflanzung ausgewählt. Dabei geht es um die Themen Biodiversität und Nachhaltigkeit.