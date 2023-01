Landgericht Karlsruhe

Zeuge berichtet über eine versuchte Tötung auf einem Pforzheimer Balkon

Wegen des Vorwurfs des Mordversuchs steht ein 36-Jähriger vor Gericht. Am zweiten Verhandlungstag sollten ein Zeuge und das Opfer berichten, was auf dem Balkon in Pforzheim geschah.