Zeugen gesucht: Mann in Pforzheim wird von Unbekannten angegriffen

Bei einem Angriff durch drei Unbekannte in der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann in Pforzheim schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Mann wurde in der Nacht auf Sonntag auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim von drei noch unbekannten Tätern angegriffen. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge geriet der Mann in der Wilhelm-Becker-Straße an der Bushaltestelle „Tannhoferweg“ gegen 23.10 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurde er offenbar zunächst angesprochen und in Folge dessen von drei Unbekannten geschlagen.

Der Angegriffene wurde nach bisherigen Informationen der Polizei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die Täter ist ausschließlich bekannt, dass es sich um drei Männer gehandelt hat.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter der Nummer 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.