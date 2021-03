Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen einen Seat in der Kronprinzenstraße beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Pforzheimer Polizei beschädigte der Unbekannte im Zeitraum von 16 Uhr am Donnerstag bis 6.45 Uhr am Freitag in der Kronprinzenstraße einen geparkten Seat. Ohne den Schaden zu melden, fuhr der Unbekannte anschließend davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion telefonisch unter (07231) 186 3111 zu melden.