Zugausfälle zwischen Pforzheim und Mühlacker: Software-Update bremst Abellio aus

Es hat leider nicht so geklappt wie erwünscht. Am Wochenende schien alles gut zu funktionieren. Aber am Montagmorgen sind dann Defekte an den Fahrzeugen aufgetreten, die auf das Update zurückzuführen sind. Wir stehen mit Bombardier in intensivem Kontakt, damit die Probleme schnellstmöglich behoben werden. Ein Busersatzverkehr ist eingerichtet.