Zwei Kinder an der Waldschule in Büchenbronn infiziert

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird der Schulbetrieb fortgesetzt.

An der Wald-Grundschule in Büchenbronn sind zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtete die Stadt Pforzheim am Freitag mit Verweis auf das Gesundheitsamt. Betroffen sind demnach eine Schulklasse mit 19 und eine mit 20 Schülern sowie zwei Lehrer.

Wie das Gesundheitsamt Enzkreis auf Nachfrage bestätigt, müssen vorerst nur die Schüler der beiden Klassen sowie die beiden Lehrer in Quarantäne, die Kontaktpersonen würden informiert. Den beiden infizierten Schülern gehe es derzeit gut, sie „sind bisher symptomlos”. In den Hort gehen sie nicht.

Wie sich die Kinder infizieren konnten, darüber konnte man im Gesundheitsamt allerdings am Freitag keine Angaben machen.

BNN