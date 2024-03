Zwei Unbekannte schlagen und treten Jungen in Pforzheim

Zwei Unbekannte haben in Pforzheim einen Jungen angegriffen. Sie stießen den Jungen, schlugen und traten auf ihn ein. Die Polizei ermittelt.

Zwei Unbekannte haben am frühen Dienstagabend gegen 17.15 Uhr in der Maximilianstraße in Pforzheim einen Jungen körperlich angegriffen.

Nach Angaben der Polizei war das Kind zu Fuß unterwegs, als ihn die zwei Unbekannten stießen und anschließend auf ihn einschlugen. Als der Junge sich am Boden befand, traten die Täter weiter auf ihn ein. Erst nach dem Hinzueilen eines Verkehrsteilnehmers, ließen die Schläger ab und flüchteten. Über den Grad der Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei sei der erste Unbekannte etwa 1.60 Meter groß. Er habe markante, zusammengewachsene Augenbrauen. Er trug einen dunkelblauen Jogginganzug. Der zweite Unbekannte sei etwa 1.50 Meter groß. Er trug einen grauen Jogginganzug.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.