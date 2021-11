Fahrtrichtung Karlsruhe

Zwei Verletzte nach Unfall auf der A8 bei Pforzheim – kilometerlanger Stau

Nach einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim musste die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe am Dienstagmorgen gesperrt werden. Ein Kleintransporter und ein Lkw waren an dem Unfall beteiligt. Zwei Personen wurden verletzt.