Zwischen Pforzheim und Bretten: Schwerer Unfall auf der B294

Auf der Bundesstraße 294 kam es am Sonntagnachmittag zwischen Pforzheim und Bretten zu einem schweren Unfall. Nach ersten Informationen der Polizei waren die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge Richtung Bretten unterwegs, als der Fahrer eines Audi vor der Kreuzung am Abzweig nach Ölbronn-Dürrn bremste, weil die Ampel wohl auf Rot umsprang. Das übersah ein nachfolgender VW-Fahrer, so dass es zu einem starken Auffahrunfall kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi mit der Schnauze gedreht, der aufgefahrene Volkswagen schoss nach dem Unfall über die Kreuzung und blieb auf der rechten Seite im grundstreifen Stehen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

15.000 Euro Schaden

Der Kreuzungsbereich wurde zwischenzeitlich in alle Richtungen gesperrt, die B294 ist nun aber wieder frei

Der Volkswagen verlor Betriebsmittel. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Feuerwehr-Einheiten aus Öschelbronn, Dürrn und Ötisheim waren im Einsatz.