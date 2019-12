PSK Lions holen sich fünften Saisonsieg und gewinnen gegen Schalke 04

Anzeige

Positiver Jahresabschluss für die PSK Lions: Nach einer dominanten zweiten Hälfte gewinnen die Lions gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Schalke 04 Basketball mit 78:74. Karlsruhe holt sich damit den fünften Saisonsieg.

Die Schalker, wie auch die Lions mit bis dahin vier Siegen und elf Niederlagen, bleiben durch die Niederlage weiterhin unter den letzten drei Teams der Pro A. Lions- Coach Ivan Rudez tauschte nach der 112:97-Niederlage nur auf einer Position, brachte Marcus Stroman für Bryan Coleman. Topwerfer der Karlsruher war Jeremy Dunbar mit 17 Zählern (fünf Dreier).

Kurios: Der Schalker, der den Lions zu Beginn der Partie das Leben kurzzeitig schwer machte, spielte in der weiteren ersten Hälfte nahezu keine Bedeutung mehr. Björn Rohwer erzielte schnell fünf Punkte – darunter ein verwandelter Dreier – und offenbarte erste defensive Unzulänglichkeiten bei den Karlsruhern. Maurice Pluskota wurde immer ins Duell mit dem langen Schalker geschickt. Gut für Lions-Big-Man: Rohwer hatte schnell zwei Fouls auf dem Konto. Schalkes Trainer Alexander Osipovitch nahm ihn runter. Pluskota nutze das und mauserte sich mit acht Punkten zum Topscorer auf Seiten der Lions.

Offensiv setzte Karlsruhes Big Man jedoch die einzigen Ausrufezeichen. Die Lions nahmen viele überhastete Abschlüsse. Bis auf Marcus Stroman und Jeremy Dunbar (Dreier) trug sich knappe zehn Minuten lang kein Karlsruher aufs Scoreboard ein. Da aber auch die Schalker teilweise fahrlässig mit ihren Chancen umgingen, lagen die Badener Sekunden vor Ende des ersten Viertels nur 13:18 zurück. Center Brandon Conley weckte dann nochmal die Europahalle auf und stopfte den Ball zum 15:18 in die Reuse. Defensiven Einsatz konnte Coach Rudez seine Lions nicht vorwerfen. Dennoch waren die Karlsruher in der Abwehr immer wieder unaufmerksam.

Besonders der Beginn des zweiten Viertels offenbarte Karlsruhes Konzentrationsprobleme. Mehrfach kamen die Schalker frei unterm Korb zum Zug und bauten die Führung auf zwischenzeitlich elf Punkte aus. Auch in der Folge gelang den Karlsruhern offensiv wenig. Besonders ärgerlich mehrere technische Fouls – unter anderem gegen Rudez – die Schalke immer wieder an die Freiwurf-Linie brachten.

Wieder musste eine spektakuläre Aktion herhalten, damit die Karlsruher Fans aufwachten. Orlando Parker stopfte den Ball krachend in die Reuse – nur noch fünf Punkte Ruckstand 24:29. Schalkes Antwort folgte prompt: Shavar Newkirk versenkte kurz hintereinander zwei Dreier und hatte so bereits vor der Halbzeit 14 Punkte auf dem Konto. Mit einem Zwölf-Punkte-Rückstand (28:40) für die Lions ging es in die Pause. Eklatant: Die Dreierquote der Lions lag bei extrem schwachen zehn Prozent, die Wurfquote mit 28 Prozent war insgesamt extrem ausbaufähig.

Grund genug für Rudez sein Team in der Halbzeit nach wenigen Minuten in der Kabine wieder auf die Platte zu schicken, um den Wurfrhythmus zu finden. Und das schien Wirkung zu zeigen. Karlsruhe schnelle Guards Stroman und KC Ross-Miller klauten den Schalkern gleich fünf Mal binnen drei Minuten den Ball und kamen mehrfach im Gegenstoß zu einfachen Punkten. Dazu fand Pluskota unter dem Korb wieder sein Händchen.

Nach sechs Minuten im dritten Viertel hatten die Karlsruher den Rückstand auf vier Punkte dezimiert – nur noch 44:46. Karlsruhe war dran – und ging tatsächlich in Führung. Wieder luchste Stroman Schalkes Newkirk den Ball ab, wurde dann beim Weg zum Korb unsportlich gefoult. Freiwürfe und Ballbesitz für Karlsruhe. Stroman traf beide Versuche zum Ausgleich, Coleman versetzte die Europahalle mit einem erfolgreichen Sprungwurf dann in den kollektiven Ausnahmezustand. 48:46 für die Lions. Schalke blieb zwar dran. Karlsruhe brachte aber dennoch die Führung mit 55:53 in die Pause.

Und wenn es mal läuft, dann klappt es auch wieder mit dem Dreipunkte-Wurf. Oder auch das magische Händchen von Dunbar. Der Guard versenkte in den ersten Minuten des Schlussabschnitts zwei Distanzwürfe und stand schnell bei 17 Punkten. Die Lions waren ab dann wie beflügelt und zogen zwischenzeitlich auf zehn Punkte davon. Absoluter Höhepunkt: Stroman schnappte sich seinen achten (!) Ballgewinn und drückte im Gegenstoß Schalkes Johannes Joos – knapp 20 Zentimenter größer – einen Dunk ins Gesicht. Das Dach der maroden Europahalle wackelte.

Zwei Minuten vor Schluss hatten die Karlsruher noch sieben Zähler Vorsprung. Schalke, angeführt vom starken Newkirk (22 Punkte) drehte nochmal auf und kam tatsächlich auf zwei Punkte zum 71:69 ran. Kurzzeitig mussten die PSK-Fans nochmal bibbern. Ross-Miller weckte die Halle mit einem Drei-Punkte-Spiel wieder auf. 16 Sekunden vor Schluss führten die Lions noch immer mit 74:70. Orlando Parker wurde zwei Mal gefoult, zeigte an der Linie aber keine Nerven und brachte den Sieg letztlich nach Hause.

Bereits in der kommenden Woche geht es für die Karlsruher weiter in der Pro A. Am Samstag, 4. Januar, steht ab 19:30 Uhr das erste Spiel der Rückrunde gegen die Gladiators Trier auf dem Programm