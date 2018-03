Ostern steht vor der Tür. Eier werden dekoriert, Schokohasen gebaut und der Transport in die ganze Welt vorbereitet. Aber was stellen die Hasen-Zwillinge dabei an, wo steckt der Faulenzer Otto und wer findet das schönste Ei in dieser ganzen Wimmel-Ei? Viel Spaß beim Suchen und Entdecken! Ab drei Jahren.

12 Seiten

