Ob Ruhestand-Anfänger oder -Fortgeschrittener, erfahren Sie in über 100 inspirierenden und hilfreichen Ratschlägen von Mann zu Mann, wieso man auch im Alter stets noch nach Höherem streben sollte, die zunehmende Vergesslichkeit auch ihre guten Seiten hat oder wieso die Langsamsten am weitesten kommen werden. Kein Grund also für schlechte Laune, Verbitterung oder Selbstmitleid – das Beste kommt schließlich zum Schluss!

240 Seiten

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen