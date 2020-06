Anzeige

Seit knapp vier erfolgreichen Jahrzehnten gibt es das Steidl Küchenatelier. Michael Steidl eröffnete das Geschäft 1983 in der Kriegsstraße 296 und sammelte seit jeher dementsprechend viel Know-How. Kundenbindung, Kundennähe und ein gutes und faires Preis/Leistungsverhältnis sind dabei wichtige Kriterien und typisch für das Steidl Küchenatelier Karlsruhe. „Wir finden für alles eine passende Lösung und das zu fairen Preisen, statt mit hochgesetzten Rabatten zu locken“, so Herr Steidl.

Küchentrends im Fokus der Aktionstage bei Steidl

Das Steidl Küchenatelier bietet vom 18. bis 23. Juni einzigartige Aktionstage an, bei dem sich das Geschäft seinen Kunden nicht nur bei einer Art Hausmesse in vollem Glanz präsentiert, sondern auch tolle Preisvorteile bietet und die neuesten Küchentrends für Sie vor Ort hat. Insgesamt gibt es im Showroom in der Fächerstadt 15 Musterküchen in unterschiedlichsten Farben, Materialien und Formen – also jeglicher Couleur – zu bestaunen und erkunden.

Exklusive Aktion im Küchenatelier vom 18. bis 23. Juni

Diesen Monat lohnt es sich doppelt ins Steidl Küchenatelier zu kommen. Sie können beim Küchenkauf ab 9.000€ im Zeitraum vom 18. bis 23. Juni 2020 aus zwei tollen Vorteilsgeschenken wählen: Entweder das Bora Pure Kochfeld mit integriertem Dunstabzug oder der Bosch Dampfbackofen – beides im Wert von je 2.000 €.

Am besten vorab einen Termin vereinbaren

Im besten Fall sichern Sie sich vorab einen Termin, da nur 20 Termine zu dieser Sonderaktion angeboten werden und sich das Küchenstudio so an die Hygiene-Maßnahmen bei jedem Kundentermin halten kann. Im Übrigen sind die Herren Steidl auch am Sonntag, 21. Juni für Sie vor Ort da – allerdings findet hier kein Verkauf und keine Beratung statt – nur nach Terminvereinbarung.

Die Kunden schätzen am Atelier im Besonderen das sprichwörtliche Einkaufserlebnis, das umfangreiche Sortiment und natürlich die Fachkompetenz der Mitarbeiter – nachzulesen auf der Homepage des Unternehmens www.fischer-kuechen.com/standorte/karlsruhe.

Mehr zu den Aktionstagen auch unter www.fischer-kuechen.com/aktionstage-in-freiburg-und-karlsruhe/