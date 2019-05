Beruflich neu durchstarten – mit den Weiterbildungsangeboten der VWA

Anzeige

Was bringt berufliche Weiterbildung? Eine berechtigte Frage mit einer positiven Antwort: Wer sich beruflich aktiv weiterbildet, kann daraus jede Menge Vorteile im Berufsleben ziehen. Dies ist auch neben der aktuellen Arbeit möglich. An verschiedenen Akademien und Hochschulen können Arbeitnehmer dank der Bildungsangebote in ihrem Berufsfeld aufsteigen oder sich auch völlig neu orientieren. Das gilt sowohl für junge als auch erfahrene Fachkräfte.

Diese Vorteile sprechen bietet die nebenberufliche Weiterbildung:

Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt : Wer sich beruflich weiterentwickelt und zusätzliche Qualifikationen und Kenntnisse erwirbt, steigert seinen Wert auf dem Arbeitsmarkt. Gerade jene, die ihre Chancen auf eine neue Tätigkeit oder einen Karriereaufstieg verbessern wollen, sind mit einer Weiterbildung neben dem Beruf gut beraten. Wer hier investiert, verringert zudem die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes und ist vielseitig einsetzbar. Des Weiteren schätzen viele Unternehmen die Bereitschaft der Arbeitnehmer, die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten parallel zum Job zu erweitern. Eine Weiterbildung macht darüber hinaus auch im Lebenslauf einen guten Eindruck.

Noch einmal neu durchstarten – egal wie lange man schon dabei ist

Weiterbildung ist ein Thema, dass nicht nur jene betrifft, die erst seit einigen Jahren ins Berufsleben eingestiegen sind. Ganz gleich in welchem Alter und wie viel Berufserfahrung man vorweisen kann: Es ist nie zu spät, um etwas Neues auszuprobieren, neues Wissen zu erlangen und sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. In entsprechenden Studiengängen treffen erfahrene Fachkräfte auf junge Berufseinsteiger. Erfahrung und neue Ideen können in diesem Umfeld ausgetauscht werden und neben der beruflichen Weiterentwicklung lassen sich auch im persönlichen Feld bereichernde Erfahrungen sammeln, die für das weitergehende Berufsleben entscheidend sein können. Nach einer Familienphase wie der Elternzeit etwa kann ein weiterbildendes Studium interessant sein. Aber auch Fachkräfte über 50 können jederzeit von den Vorteilen einer beruflichen Weiterbildung Gebrauch machen und noch einmal in einem neuen Bereich durchstarten oder innerhalb ihres Berufsfelds neue Tätigkeiten für sich entdecken.

Berufsbegleitende Weiterbildung in Karlsruhe

Die Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Baden in Karlsruhe (VWA) zum Beispiel bietet viele Möglichkeiten, um sich karriereorientiert und erfolgreich weiterzubilden und steht Arbeitnehmern als kompetenter Bildungspartner auf dem Weg zu Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung zur Seite. Hier findet sich etwa das Präsenzstudium Betriebswirt/-in (VWA) für Berufstätige. Ebenso stehen der „Bachelor of Arts“, Vertiefung General Management oder Digital Leadership zur Verfügung. Diese Studiengänge werden in Kooperation mit der Steinbeis Hochschule Berlin angeboten. Wesentliche Teile der entsprechenden Studiengänge sind Vorlesungen, die zwei- bis dreimal wöchentlich abends von 18 bis 21.15 Uhr in den Hörsälen der VWA, der Pädagogischen Hochschule und im Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stattfinden.

Studiengang Betriebswirt/-in (VWA)

Der Studiengang Betriebswirt/-in (VWA) vermittelt fundierte Kenntnisse in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft in hochschulmäßiger Form. Hinzu kommen fachübergreifende Methoden. Die generalistische Ausrichtung der vermittelten Inhalte garantiert, dass die Teilnehmer für anspruchsvolle Fachaufgaben sowie die Übernahme von Führungspositionen qualifiziert werden. Ein unschlagbarer Vorteil: Der Studiengang wird berufsbegleitend als Abendstudium angeboten. Dieses Studium kann auch ohne Abitur absolviert werden. Der Studienbeginn zum Betriebswirt/-in (VWA) ist Mitte September 2019. Außerdem lässt sich in einem Parallelstudium oder auch danach ein akademischer Grad erwerben: Der „Bachelor of Arts“ B.A.

Bachelor of Arts (B.A.)

Auch der „Bachelor of Arts“ (B.A.) bei der VWA bietet sich zur Weiterbildung an. Hier wird Fachwissen mit betriebswirtschaftlicher Kompetenz vereint und Spezialisten zu Generalisten ausgebildet. Unternehmerische und volkswirtschaftliche Zusammenhänge werden aufgezeigt und helfen dabei, das Unternehmensfeld besser zu verstehen. Der modular aufgebaute Studiengang bietet als anerkannter akademischer Abschluss den Absolventen gute Perspektiven für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Der B.A. wird an der VWA als „Bachelor of Arts“, Vertiefung General Management oder Digital Leadership mit der Steinbeis Hochschule Berlin angeboten. Die Zulassungsvoraussetzung dafür ist beispielsweise ein kaufmännischer Abschluss und eine mindestens einjährige Berufspraxis. Studienbeginn ist hier im November 2019.

