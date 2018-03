Inventa und Rendezvino: Neuheiten rund um Garten und Genuss

Gleich zwei beliebte Messen locken vom 16. bis 18. März in die Messe Karlsruhe: Die Lifestylemesse Inventa und die Wein- und Genussmesse Rendezvino. Am Freitag haben die Messen von 12 bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Inventa: Ideen und Trends für Haus und Garten

Die Lifestylemesse Inventa zeigt, was die kommende Saison an Neuheiten und Designklassikern für die eigenen vier Wände bereithält. Insgesamt erstreckt sich die Lifestylemesse über die drei Themenbereiche Inventa Garden, Living und ECO Building. Diese bieten den Besuchern Informationen zu aktuellen Einrichtungstrends über moderne Gartengestaltung bis hin zu Expertentipps zum Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren.

Rendezvino: Die Wein- und Genussmesse

Bei der Rendezvino liegt das Hauptaugenmerk auch in diesem Jahr auf Gaumenfreuden aus der Region und speziell auf Weinspezialitäten, Sektsorten und Bränden. Ob vom kreativen Jungwinzer oder vom traditionellen Weingut, ob aus Baden oder aus der Pfalz – die Messebesucher dürfen sich auf besondere und auch innovative Weinkreationen freuen. Führungen, die den Wein näherbringen: In einer Weinführung mit der Sommelière Natalie Lumpp werden neue und besondere Kreationen der regionalen Weingüter vorgestellt und verkostet. Die Weinführungen finden am 17. und 18. März statt. Weinliebhaber können in verschiedenen Seminaren tiefer in die Thematik einsteigen. Es werden Weinseminare von Sommelière Yvonne Heistermann und Michelle Bahro während der gesamten Messelaufzeit angeboten.