Lauftraining mit dem Deutschen Meister

Jannik Arbogast von der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Region Karlsruhe, amtierender deutscher Meister über zehn Kilometer, und das Team vom Pfitzenmeier Premium Plus Resort Karlsruhe, bieten im Vorfeld des Baden-Marathon eine Laufschule für jedermann. Buchen Sie jetzt gleich – und ganz einfach per E-Mail oder Telefon!

„Sport ist Mord“ – ein oft gehörtes Zitat! Ausrede – oder eben doch ein Stückchen Wahrheit? Der Volkssport Laufen ist da sicherlich ein gutes Beispiel. Denn: „Laufen kann doch jeder!“ Einer aktuellen Statista-Erhebung zufolge joggen in Deutschland 22,39 Millionen Menschen mehr oder weniger regelmäßig. Zum Fiducia & GAD Baden-Marathon Karlsruhe am 22. September erwarten die Veranstalter wieder rund 8 000 Teilnehmer – und jede Menge laufbegeisterte Zuschauer. Das Team vom Fitnessstudio Pfitzenmeier ist natürlich auch dabei!

Aber: Wer hat überhaupt schon einmal – so richtig – laufen gelernt? Das Risiko, sich durch falsches Training, falsche Abläufe oder Fehleinschätzungen ernsthaft gesundheitlich zu schädigen ist groß. Mit professioneller Unterstützung bringt Laufen noch mehr Spaß – und bestimmt auch ein bisschen mehr Erfolg!

KLINGT TOLL – IST TOLL!

Hört sich toll an? Ist es auch! Jannik Arbogast: „Ein ausgewogenes, sinnvoll strukturiertes und technisch korrektes Training ist die beste Verletzungs-Prophylaxe – und eine super Basis, um auch langfristig Spaß und Erfolg beim Laufen zu haben.“ Ab dem 17. Juli bietet der Karlsruher Elite-Sportler in Zusammenarbeit mit Pfitzenmeier in zehn Einheiten ein professionelles Lauftraining für alle Laufbegeisterten an – unabhängig vom Ausgangsniveau. Für welche Distanz Sie sich entscheiden, bleibt komplett Ihnen und Ihrer individuellen Fitness überlassen.

Konkret befasst sich das Training mit folgenden Fragen: Wie verbessere ich mich technisch? Wie finde ich meinen individuellen Laufstil? Wie „ökonomisiere“ ich ihn – also: wie laufe ich möglichst effizient? Wie beuge ich durch diese Optimierungsmaßnahmen Fehlbelastungen vor und bereite meine Muskulatur ganzheitlich und individuell auf die Laufbelastung vor? In der Konsequenz: Wie vermeide ich negative Folgen durch „falsches“ Training?

Analyse unter die Lupe. Für jeden Läufer gibt’s dann Tipps zur technischen Verbesserung und zur Ökonomisierung. Dabei helfen gezielte Übungen aus dem Lauf ABC und passende Technikschulungen. Entscheidend für ein gesundes Laufen sind natürlich auch Rumpfkräftigung und Beinachsenstabilität – das „Stabi-Training“, fester Bestandteil einer jeden Trainings-Einheit. Wer seine Technik, aber auch seine Leistungsfähigkeit steigern will, muss selbstverständlich vor allem eines tun: Laufen! In unserem zehnwöchigen Kurs (Achtung! Die Teilnehmerzahl ist limitiert (!) laufen die Sportler unterschiedliche Distanzen, je nach Trainingsstand und eigener Zielsetzung. Wer sich noch nicht ganz sicher ist, kann vielleicht sogar mit Gleichgesinnten ein Lauf- Team bilden: Beim „Team Marathon“ wird die volle Marathon Distanz (42,2 km) auf vier Teilnehmer aufgeteilt – in Teilstrecken zu 13 km, 8 km, 13 km und 8 km. Vielleicht ja DIE Chance für einen tollen und gesunden (Wieder-)Einstieg in den Laufsport – mit dem zusätzlichen Hochgefühl des Team- Spirits.

Unsere Mission: Wir wollen, dass Sie sich ganzheitlich und nachhaltig fit machen, um auch langfristig Spaß und Erfolg am Laufen – oder an jedem anderen Sport – zu haben. Denn es kommt bei jedem Sport auf das richtige Training an, wenn Überlastungsschäden vermieden werden sollen. Mit dieser Tatsache und viel hilfreichem Fachwissen wartet übrigens Prof. Dr. Lars Lehmann, Klinikdirektor der Karlsruher St. Vincentius-Kliniken, in seinem nächsten Vortrag in unserem Pfitzenmeier Premium Plus Resort auf. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Angebote nutzen – für sich, für Ihre Gesundheit und Ihre Fitness! Dann bleibt für Sie das Sprichwort „Sport ist Mord“ einfach nur eine inhaltslose Plattitüde.

Jannik Arbogast (Leichtathletik-Gemeinschaft Region Karlsruhe)

– Deutscher Meister 2018 auf 10 km

– 1. Platz Deutsche Meisterschaften 2015 10 km Mannschaft U23

– 2. Platz Deutsche Meisterschaften 10.000 m U23

– 4-malige Teilnahme an internationalen Wettkämpfen

– Sportler des Jahres, Karlsruhe, 2015

– Laufexperte des Pfitzenmeier Premium Plus Resorts Karlsruhe

10-WÖCHIGER LAUFKURS mit Jannik Arbogast

Ab Mittwoch, 17. Juli 2019 19:00 – 21:30 Uhr

– 10 Einheiten für Mitglieder: 99 €

– 10 Einheiten für Nichtmitglieder: 129 €

Anmeldung und weitere Information unter:

0721 – 982982 oder studioleitung.karlsruhe@pfitzenmeier.de

Maximal 30 Teilnehmer (first come, first served)