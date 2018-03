PurPur Modelounge in Achern: Wiedereröffnung und Gewinnspiel zum Bauernmarkt

Rechtzeitig zum 5-jährigen-Jubiläum und passend zum Bauernmarkt eröffnet am Samstag, 17. März die PurPur Modelounge in Achern wieder. Der Shop erstrahlt in einem neuen Glanz und einem angenehmen Ambiente. Das bewährte Konzept der Boutique für moderne und modische Frauen wird nach dem Umbau weiterhin umgesetzt. Hier findet sich alles: Von Damenkleidung über Taschen, Uhren und Accessoires bietet das Sortiment eine tolle Auswahl.

So sieht der neue Shop aus

Die Mitarbeiter der PurPur Modelounge nehmen sich viel Zeit, um die Kunden persönlich zu beraten. „Unsere Kunden schätzen die Zusammenstellung der Marken, die es nicht überall gibt“, erklärt Inhaber Bernd Peters. „Wir suchen die besonderen Teile aus den Kollektionen, so dass jede Kundin ausgefallene Teile und neue Lieblingsoutfits findet .“ Neben bewährten Marken wie Esprit, Yaya, Street One, Gang, Cartoon oder Herrlicher gibt es nun auch die Marken One More Story und Mos Mosh.

Highlights der Frühlingssaison 2018

Rundum ein toller Service

Persönliche Beratung steht laut Studien bei den Kundenwünschen an erster Stelle. Deshalb wird Service in dem Fachgeschäft besonders großgeschrieben:

Treuepunkte (ab einem Einkauf von 10 Euro)

Geschenkgutscheine

Verpackungsservice für Geschenke

Änderungsservice

Einzelbestellungen

exklusives Einkaufen nach Terminvereinbarung

Warenumtausch

Tax Free

Ruhezone und Kaffee

Taxiruf

Übrigens: Die Geschenkgutscheine sind auch im Kaufhaus Peters und Planet P. gültig, die ebenfalls zur Kaufhaus Peters-Gruppe gehören.

Wie Kunden die PurPur Modelounge bewerten und was sie über sie schreiben, können Interessierte hier im Service-Check nachlesen.

Exklusive Einzeltermine und Einzelbestellungen

Filialleiterin Sabine Kurz und ihr Team haben stets ein offenes Ohr für die Kunden. Außerdem ermöglichen sie Einzelbestellungen und vereinbaren exklusive Termine zum Einkaufen.

Gewinnspiel

Zum fünfjährigen Jubiläum und dem Bauermarkt am 17. März veranstaltet die PurPur Modelounge ein Gewinnspiel bei dem es Gutscheine im Gesamtwert von 200 Euro zu gewinnen gibt. Teilnahmekarten gibt es im Geschäft oder online unter www.purpur-modelounge.de.

Am 17. März hat das Modegeschäft im Rahmen des Bauernmarkts bis 20 Uhr geöffnet. Die Kunden werden mit einer Sektbar begrüßt.