Pfitzenmeier: Es ist keine Kunst fit zu bleiben

Kunst und Fitness haben etwas gemeinsam: Das Ergebnis ist für jedermann sichtbar. Der Vorteil, den die Fitness hat: Das kann jeder. Es bedarf kein Talent, keine Gabe und keine Muse um sich wohl zu fühlen. Ob alleine, mit dem Lebenspartner oder einer ganzen Gruppe – Training ist immer möglich. Und das Beste: Nicht nur der Körper wird verwöhnt, sondern auch der Geist.

Pfitzenmeier Karlsruhe: Fitness Club des Jahres

In Karlsruhe gibt es sogar noch einen Bonus, denn dort steht das Flaggschiff von Pfitzenmeier. Das Premium Plus Resort, das im Sommer 2017 eröffnete, wurde prompt zum Fitness Club des Jahres gekürt. 10.000 Quadratmeter Fitness, Wellness und Gesundheit auf einem Fleck – das gibt es in Deutschland sonst nicht. Da wäre zum einen der Trainingsbereich mit modernen und hochwertigen Geräten sowie einem großzügigen Functional Bereich. Das Gesundheitszentrum, in dem der Körper präventiv geschult und trainiert wird, verschiedene Kursräume und das Power House befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss.

Großzügiger Wellnessbereich zum Entspannen

Beim Power House ist der Name Programm, denn da schwitzt wirklich jeder. Aber kein Problem, denn ein paar Treppenstufen weiter oben, befindet sich der großzügige Wellnessbereich zum Entspannen. Infrarot-Sauna, Kräutersauna, Dampfbad – hier gibt es neue Kraft und frischen Geist für die Karlsruher. Gesundheit steht bei Pfitzenmeier ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Der AquaDome, in dem verschiedene Aqua-Kurse stattfinden, begeistert nicht nur von Innen, sondern auch von Außen, denn das architektonische Meisterwerk “schwebt” über dem See, der um das Premium Plus Resort angelegt wurde.

Probetraining im Pfitzenmeier

Das Pfitzenmeier Premium Plus Resort ist einzigartig in der Region und bietet den Besuchern einen unbezahlbaren Wert: Gesundheit. Und das Fazit? Ganz einfach. Kunst kann nicht jeder, aber es ist keine Kunst bei Pfitzenmeier fit zu bleiben. Einfach Probetraining oder Beratungstermin unter Pfitzenmeier vereinbaren.