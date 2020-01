Anzeige

PS Karlsruhe Lions gegen Ehingen klarer Favorit

Vor einer Pflichtaufgabe stehen die PSK Lions im Heimspiel gegen Schlusslicht Team Ehingen Urspring am Samstag, 25. Januar. Noch in der vergangenen Spielzeit zählte das Team von Headcoach Domenik Reinboth zu den Überraschungen in der ProA. Mit einem der niedrigsten Etats aller Teams gestartet, wurden die Schwaben am Ende Siebter und zogen in die Play-offs ein. Dort allerdings scheiterten sie mit 0:3 an Heidelberg.





Auch in diese Spielzeit startete Ehingen als Underdog, denn die finanziellen Mittel der Spielgemeinschaft (TSG Ehingen und Basketball-Akademie Urspringschule Schelklingen) sind nicht größer geworden. Ihren Teil zur sportlichen Misere hat sicher die schwere Verletzung von Dan Monteroso beigetragen. Der Leistungs- und Sympathieträger zog sich im Oktober einen Kreuzbandriss zu, was das Saisonaus zur Folge hatte. Als Ersatz wurde Monterosos US-amerikanischer Landsmann Neal Cullen verpflichtet, der mit durchschnittlich knapp 14 Punkten auf Anhieb zum neuen Topscorer avancierte.

