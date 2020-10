Handball-Bundesliga

103. Derby: THW Kiel gegen Flensburg schon unter Druck

Das 103. Duell zwischen den beiden Handball-Großmächten aus dem Norden ist in Corona-Zeiten ein ganz besonderes. Nur 2400 Zuschauer dürfen die Partie in der Halle verfolgen. Die Gastgeber stehen nach der Pleite in Wetzlar mehr unter Druck als der große Rivale.