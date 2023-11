„Fußballliebe“: Spielball für Heim-EM in Berlin präsentiert

Der offizielle Spielball für die Heim-EM 2024 in Deutschland heißt „Fußballliebe“. Das verkündete Sportartikelhersteller Adidas auf dem Maifeld in Berlin nahe dem Olympiastadion, wo das EM-Finale gespielt wird.

Auf dem Ball sind unter anderem die Spielorte des Turniers verewigt. Am 2. Dezember dieses Jahres werden die Gruppen in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost.

Die EM beginnt am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen einen noch unbekannten Gegner in München. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin gespielt.