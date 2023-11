Biathlon: Deutsche in Single-Mixed Siebte – Schweden siegt

Im Auftaktrennen des neuen Biathlon-Winters haben Hanna Kebinger und Justus Strelow den ersten Podestplatz für das deutsche Team klar verpasst. Das Duo kam im winterlichen Östersund in der Single-Mixed-Staffel auf Rang sieben.

Kebinger lag bei ihrem finalen Schießen mit einigem Vorsprung auf Position drei, brauchte dann aber zwei Nachlader und hatte zudem leichte Ladeprobleme. Das nutzte die Konkurrenz. Auf der Schlussrunde konnte die 25-Jährige dann nichts mehr zusetzen.

Am Ende hatten Kebinger/Strelow 1:00,3 Minuten Rückstand auf die siegreichen Schweden Hanna Öberg und Sebastian Samuelsson, die vom begeisterten Heimpublikum lautstark gefeiert wurden. Platz zwei sicherten sich die Norweger Sturla Holm Laegreid und Juni Arnekleiv (+13,8 Sekunden), Dritte wurden Julia Simon und Fabien Claude aus Frankreich (+42,2 Sekunden), die sogar zwei Strafrunden kompensieren konnten.

Bei minus zehn Grad Celsius eröffnete Strelow (26) mit zwei fehlerfreien Schießeinlagen und brachte das DSV-Team zeitgleich mit Österreich an die Spitze. Kebinger brauchte dann in ihren beiden Runden vier Nachlader und fiel etwas zurück. Aber der erneut sichere Strelow, der auch seine zweiten zehn Schüsse ins Schwarze setzte, hielt das Team auf Podestkurs. Doch Kebinger, die insgesamt sieben Extrapatronen brauchte, konnte das nicht halten.

„Das war ein bisschen Scheiße geschossen und hinten raus bin ich Hardcore geplatzt und gestorben. Ich habe Justus' perfekte Leistung ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Kebinger in der ARD. Ihr Teamkollege war hingegen zufrieden: „Am Schießstand war es fast perfekt. Ich bin sehr glücklich mit dem Start in die Saison.“

Wenige Stunden vor dem Wettkampfauftakt hatte der Deutsche Skiverband (DSV) mitgeteilt, dass Routinier Benedikt Doll (33) wegen einer geringen „Infektionssymptomatik“ als Vorsichtsmaßnahme nicht in der Mixed-Staffel (14.50 Uhr) antreten wird. Laut Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld soll er im Einzel über 20 Kilometer am Sonntag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) aber wohl starten. Ihn ersetzt der ursprünglich für die Single-Mixed eingeplante Philipp Nawrath (30), für Nawrath rückte Strelow ins Team mit Kebinger.