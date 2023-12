Ngoumou rettet Gladbach-Sieg und beendet Hoffenheims Serie

Mit dem vierten Heimsieg in Serie hat Borussia Mönchengladbach den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft und der TSG Hoffenheim die erste Auswärtsniederlage in dieser Bundesligasaison zugefügt.

Die Gastgeber bezwangen die seit fünf Pflichtspielen sieglosen Kraichgauer mit 2:1 (0:0) und feierten damit auch den vierten Sieg am Stück gegen Hoffenheim. Vor 49.341 Zuschauern im Borussia-Park erzielten Alassane Plea (58. Minute/Foulelfmeter) und Nathan Ngoumou (80.) die Treffer für die Gladbacher. Wout Weghorst (60.) traf für die Gäste.

Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo hatte seinem Team nach den zuletzt teilweise uninspirierten Auftritten eine kleine Frischzellenkur verpasst und vier neue Spieler ins Team berufen. So musste sich diesmal auch Andrej Kramaric zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen. Für den gesperrten Grischa Prömel rückte Finn Ole Becker in die Startelf.

Mit dem neuen Schwung kamen die Gäste gleich zu Beginn zu guten Offensivszenen. Maximilian Beier verpasste den Führungstreffer zweimal nur knapp (3./19.). Anton Stach scheiterte kurz darauf und vor der Pause noch einmal mit jeweils einem Distanzschuss an Gladbachs Keeper Moritz Nicolas, der eine starke Partie zeigte.

Die Gladbacher waren eine Woche nach der 2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund zu einigen Umstellungen gezwungen, da die Defensivspieler Julian Weigl und Maximilian Wöber sowie die beiden Stürmer Tomas Cvancara und Jordan Siebatcheu nicht zur Verfügung standen.

So rückten Florian Neuhaus und Marvin Friedrich nach vier Spielen mal wieder in die Startformation. Im Angriffszentrum setzte Trainer Gerardo Seoane überraschend auf den schnellen Ngoumou, der mit seinem Tempo anfangs nur in der Offensive für Gefahr sorgte. „Das ist die Chance der Jungs und diese können sie nutzen und sich für das Spiel im Pokal wieder präsentieren“, sagte der Schweizer Coach, der mit seinem Team am Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale auf den VfL Wolfsburg trifft.

Allerdings taten sich die Gastgeber insgesamt schwer gegen die kompakte Deckung der Hoffenheimer. Tormöglichkeiten erspielten sich die Gladbacher wenige. Die besten hatten noch Rocco Reitz, der kurz vor der Pause aus kurzer Distanz und spitzem Winkel über das Tor schoss und Plea, dessen Schuss knapp am linken Pfosten vorbeistreifte.

Ein Strafstoß verhalf den Gastgebern dann zum Führungstreffer. Ein Foul von Ozan Kabak an Plea nutzte der Gefoulte selbst und verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Im Gegenzug rettete Weghorst mit seinem vierten Saisontreffer die Hoffenheimer Auswärtsserie. Doch Ngoumou schoss die Gladbacher nach Pass von Luca Netz noch zum Sieg.