Fußball-Bezirksliga

41 Tore in der Bezirksliga: Nurdogan Gür vom VFB Gaggenau hat Wort gehalten

An Nurdogan Gür kam in der Saison 2021/22 in der Bezirksliga Baden-Baden niemand vorbei. Beim Stürmer des VFB Gaggenau und Ibrahimovic-Fan war es ein Triumph mit Ansage. Nun zieht es ihn in höhere Gefilde.