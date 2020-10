Alexander Zverev steht in Köln im Halbfinale

Alexander Zverev hat sich beim neuen Tennis-Turnier in Köln ins Halbfinale gekämpft. Trotz Problemen setzte sich der Weltranglistensiebte mit 6:4, 3:6, 6:0 gegen den am Ende angeschlagenen südafrikanischen Qualifikanten Lloyd Harris durch und spielt am Samstag um den Finaleinzug.

In seinem dritten Vorschlussrundenduell in dieser Saison trifft der US-Open-Finalist auf den Österreicher Dennis Novak oder den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

Gegen den Weltranglisten-95. Harris überzeugte der Hamburger allerdings nicht so wie im Achtelfinale des mit 325.610 Euro dotierten Hartplatzturniers gegen den spanischen Routinier Fernando Verdasco. Zwar dominierte Zverev im ersten Satz. Doch dann konnte der Davis-Cup-Spieler ein frühes Break zum 1:0 im zweiten Durchgang nicht halten, spielte nicht mehr so aggressiv und wurde nach einem zweiten Aufschlagverlust in den dritten Satz gezwungen.

Zverev tritt erstmals seit dem Turnier in Hamburg im Sommer 2019 wieder in Deutschland an. In Köln hat er gleich zwei Chancen auf seinen zwölften Titel: Schon am 19. Oktober beginnt das zweite neue Hallen-Turnier in Köln, Zverev ist dort ebenfalls die Nummer eins der Setzliste.